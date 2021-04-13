GPS-датчики в наземном электротранспорте усовершенствуют и оснастят дополнительными функциями, в частности, установят кнопку аварийного вызова.

Об этом 12 апреля сообщил директор КП «Горэлектротранссервис» Владислав Васенко.По его словам, дополнительная функция позволит водителям, в случае необходимости, оперативно связываться с диспетчерами, представителями Национальной полиции и спасателями. Сейчас оборудование проходит тестирование.- Кроме того, что датчик передает координаты и скорость подвижного состава, имеет функцию громкой связи. У водителя будет кнопка аварийного вызова, которая очень нужна в нештатных ситуация», - отметил Владислав Васенко.Также, по его словам, на предприятии будут работать над устранением аварийных участков на дорогах наземного электротранспорта, а для совершенствования работы подвижного состава электротранспорта и самого КП разработают программу стратегии работы на ближайшие годы.