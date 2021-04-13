Под Харьковом две сотрудницы Укрпочты обокрали собственное почтовое отделение. Как сообщили в полиции, сумма украденного составила 524 400 гривен.

Как сообщили в полиции, сумма украденного составила 524 400 гривен. Установлено, что в селе Слободское Лозовского района 31-летняя работница почты выдавала деньги почтальонам в помещении кассы, и похитила один мешок с деньгами. Украденные средства она передала на хранение своей 38-летней подельнице - заместителю директора почтового отделения.Отсутствие денег выявили работники почты, перевозившие корреспонденцию на служебном автомобиле. Обнаружив пропажу средств, директор почты обратился в полицию.Украденные злоумышленницами деньги изъяли полицейские. Похищенные средства хранила дома заместитель директора почтового отделения.По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. Следственные действия продолжаются.