Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Россия должна понять, что Запад не позволит ей разрушить суверенитет Украины и ее демократию.

- Стратегически, Россия должна понять, что Украина принадлежит демократическому миру, западному миру, и что Запад не позволит России разрушить украинскую демократию и суверенитет. Это очень ясный и простой сигнал, который наши друзья и партнеры могут донести до России. Украина - это не часть "русского мира" и никогда не будет считаться таковой, - сказал он на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник.Глава украинкой дипломатии добавил, что Украине нужны новые раунды санкций, которые повысят цену российской агрессии, как нужна и прямая поддержка Запада, целью которой является усиление оборонных способностей Украины, потому что “мы знаем, что Россия приложит все усилия, для того, чтобы препятствовать третьим странам сотрудничать с Украиной в оборонном секторе".РФ тяжело работает над тем, чтобы подорвать оборонные способности Украины, подчеркнул Кулеба.- Есть только одна вещь, которую я бы хотел подчеркнуть: некоторые меры, о которых мы говорим, могут выглядеть затратными, но цена предотвращения все же будет ниже, чем цена прекращения войны и смягчения ее последствий. Лучше действовать сейчас, чтобы препятствовать дальнейшей эскалации ситуации России, - сказал министр.