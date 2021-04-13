В поселке Троицкое укрупненного Лозовского района (бывшего Первомайского района) отказались демонтировать "маленького Ленина" – памятник вождю революции Владимиру Ленину в детстве.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Декомунiзацiя. Україна".Ранее сооснователь проекта "Декомунiзацiя. Україна" Вадим Поздняков обратился в объединенную территориальную громаду с просьбой о демонтаже памятника, поскольку он нарушает закон о декоммунизации.Однако на его запрос пришел ответ из сельсовета, что данная скульптура не нарушает закон о декоммунизации, поскольку называется "Памятник детству".В свою очередь представители проекта "Декомунiзацiя. Україна" заявили, что намерены обращаться к правоохранителям."Готовим обращение в Институт национальной памяти и Национальную полицию", - сообщили активисты в телеграм-канале.Ранее в поселке Троицком обнаружили еще один монумент, подпадающий под действие закона о декоммунизации, и потому подлежащий сносу. Речь идет о скульптуре человека с серпом и молотом в руках.