Движение транспорта по ул. Искринской, на участке от ул. Спартака до ул. Сомовской, будет запрещено с 14 апреля до 1 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством жилого дома по пр. Московскому, 87.Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: ул. Спартака, ул. Сомовской, пер. Санжаровскому и др.Также в это время будет ограничено движение транспорта по пр. Московскому, в районе дома №80/82, при движении в сторону пл. Защитников Украины. Транспорт сможет проезжать по свободной от выполнения работ полосе.