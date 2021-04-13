Варить свеклу можно два часа, а можно 8–10 минут. Все зависит от того, чем вы воспользуетесь: плитой или микроволновкой. Корнеплод для варки должен быть среднего размера – не более десяти сантиметров в диаметре, с тонкой темно-красной кожицей, без повреждений и гнили.

Независимо от способа приготовления, свеклу нужно хорошенько вымыть, срезать ботву, если она имеется, и немного укоротить хвостик, советует Lifehacker. Свеклу перед варкой не чистят. Если снять кожуру, из овоща вытечет сок, и он станет бледным и безвкусным.Самый простой и быстрый способ – сварить свеклу в микроволновке. Это займет от 8 до 20 минут. Время зависит от двух факторов: размера свеклы и мощности микроволновки. В устройствах с мощностью 1000 и более ватт свекла сварится за 8–10 минут. Если модель менее мощная, увеличьте время в два раза.Вымытую свеклу нужно положить в посуду, предназначенную для микроволновки. На дно емкости нужно налить немного воды и закрыть стеклянной или специальной крышкой для микроволновки. Чтобы сократить время приготовления в маломощной микроволновке, положите свеклу в полиэтиленовый мешок для запекания и плотно завяжите. В этом случае крышка не нужна.Протыкать или надрезать свеклу не надо – она не взорвется. Прерывать процесс и переворачивать ее с боку на бок не обязательно. Также не стоит заливать овощи после приготовления холодной водой. Лучше пусть остынут при комнатной температуре.