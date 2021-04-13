Велосипедисты Ирина Попова и Александр Коняев победили на международных рейтинговых гонках, которые прошли в городе Анталия (Турция).

В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов из четырех стран мира.По итогам харьковчане выиграли соревнования третьей категории в олимпийской дисциплине кросс-кантри «Side Antik MTB Cup». В мужском заезде Александр Коняев на 1 мин 12 сек. опередил турецкого спортсмена Абдулкадира Келлечи, а Ирина Попова обогнала почти на 3 мин россиянку Елену Гоголеву.Также харьковчане пришли первыми к финишу в гонке второй категории «Manavgat MTB Marathon Race». Александр Коняев обогнал главных конкурентов более чем на 3 мин, а Ирина Попова приехала на 1 сек. раньше, чем ее коллега по национальной сборной Ирина Шиманская.Победы в марафонах принесли харьковчанам по 30 рейтинговых очков.