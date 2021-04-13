По словам знаменитого кардиохирурга, академика Лео Бокерии, ходьба пешком является одним из самых эффективных и доступных способов снизить риски многих заболеваний, что в свою очередь способствует продлению жизни.

Бокерия сообщил в интервью, ссылаясь на данные авторитетных научных исследований, что ходьба является самым доступным, безопасным и эффективным способом профилактики различных недугов.Кардиохирург заметил, что если люди ходят пешком 2 часа в неделю, продолжительность их жизни на 6-8 лет превосходит аналогичный показатель людей, чей образ жизни можно охарактеризовать как сидячий.В свою очередь, специалисты-медики сформулировали пять простых постулатов, соблюдение которых позволяет продлить жизнь. Вот эти принципы:• Не курить.• Ходить пешком один час в день со скоростью 5-6 км/ч.• Употреблять достаточно овощей и фруктов.• Не злоупотреблять солью.• Не злоупотреблять алкоголем.