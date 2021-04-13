Число заразившихся, госпитализированных и умерших от Covid-19 зашкаливает – с 11 апреля Харьков и область отнесены к красной зоне эпидемиологической опасности до особого распоряжения. Где купить в локдаун носки и сковородки? И не грозит ли городу транспортный коллапс?

Первый день локдауна прошел как обычно

Дети, в школу собирайтесь

Перевозчики уходят с маршрутов

Надолго ли локдаун?

Решение о переводе в красную зону приняла на внеочередном заседании Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в области.Показатель госпитализации в регионе составляет – 79,9 на 100 тысяч населения, превышен также и коэффициент выявления – 21,3%.– Именно эти два индикаторных показателя характеризуют напряженность эпидпроцесса и требуют красного уровня эпидемопасности, – пояснила директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Любовь Махота.– За две последние недели лабораторно подтверждено 15 250 случаев Covid-19. Показатель составляет 973 на 100 тысяч населения. Это почти на 40% выше показателей предыдущих двух недель. В Харькове за последние две недели зарегистрировали 10 258 случаев – это 67,3% от общей заболеваемости. Что касается интенсивности показателя заболеваемости, он в целом по области составляет 573, по городу – 719. В районах области показатель – 404 на 100 тысяч населения.Итак, с воскресенья в Харькове действуют дополнительные противоэпидемические мероприятия. В частности, запрещается:– работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;– прием посетителей в заведениях общепита (разрешается работа на вынос);– деятельность непродовольственных рынков и магазинов;– работа ТРЦ, кроме заведений, торгующих товарами на торговых площадях, 60% которых предназначены для торговли продуктами, топливом, лекарствами, изделиями медицинского назначения;– прием посетителей в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах;– проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных;– деятельность заведений питания в отелях с 11.00 до 6.00;– работа подвесных канатных дорог.В красной эпидемической зоне разрешены:– адресная доставка заказов торговыми заведениями;– деятельность финансовых учреждений;– работа операторов почтовой связи;– работа учреждений медицинской и ветеринарной практики;– деятельность автозаправочных комплексов;– оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;– оказание услуг по ремонту компьютеров;– оказание услуг по ремонту бытовых изделий и предметов личного потребления;– работа парикмахерских и салонов красоты – по предварительной записи.Харьковчане входят в локдаун, как всегда, с раскачкой. Многие торговые точки на ТЦ «Барабашово», например, в первый день жесткого карантина по-прежнему работали.– Да вот закончу уже в воскресенье торговлю – и на локдаун. Весна вся пропала и летом, чувствую, опять придется закрываться. Куда это все? – сокрушается Татьяна, торгующая одеждой. – В прошлый локдаун пыталась перейти в онлайн-режим. Продажи – ноль. Это же надо уметь красиво разрекламировать свой товар, показать модели, чтобы заинтересовать покупателя. А на ком я их демонстрировать буду? На себе? Посмотрите на мои 95 кило – и на эти шортики. Смешно? А мне не до смеха.Часть магазинчиков работали и на салтовском рынке.– Уже закрываемся, – предупреждает продавец. – Так что рекомендую не раздумывать, а сразу покупать. Хотя вот вам визитка, если что-то придумаете – звоните, договоримся, я открою.В ТРЦ, как ни странно, тоже закрыты не все магазины – в первый день локдауна по-прежнему торгуют телефонами, ноутбуками и другими гаджетами. В супермаркетах непродовольственные отделы не огорожены – носки-колготки, футболки-свитера, кастрюли-сковородки, швабры-ведра и так далее здесь можно было купить без проблем.Ушел на локдаун парк имени Горького – аттракционы, квест-комнаты и развлекательный центр не работают. Однако для обычных прогулок парк открыт, чем не преминули воспользоваться горожане – такое впечатление, что весь город в выходные выбрался на прогулки и пикники в парки, скверы и к водоемам.Учащиеся старших классов ушли на дистанционное обучение. В школу ходят только ученики 1–4-х классов. Однако если хотя бы один ребенок заболеет коронавирусом, весь класс или группа уйдет на карантин. По-прежнему работают детские сады.– Дети действительно начали болеть коронавирусом чаще, есть даже смертельные случаи. Но мы проанализировали ситуацию. В Харьковской области 100 тысяч детей учатся в дошкольных заведениях и в 1–4-х классах. Это большой риск – оставить столько семей без возможности посещать учебные заведения. Так что теперь вся надежда на родителей, – отметила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан. – Если утром вы увидите, что ваш ребенок не очень хорошо себя чувствует: у него заложен носик, он кашляет, чихает или у него болит горло, я вас очень прошу, не ведите его в школьное или дошкольное учреждение. Не надо рисковать другими детьми. Потому что как только один ребенок заболеет, на карантин пойдет вся группа или класс.Что касается общественного транспорта, то работа метро не останавливается. В подземке сократили интервал движения поездов. По информации пресс-секретаря «Харьковского метрополитена» Алексея Битнера, в часы пик интервал составит около трех минут, в непиковое время – пять–семь минут. Интервал движения в последние часы работы метро пока в разработке.– После 23.00 тоже будут сокращенные интервалы. Будем в течение дня мониторить пассажиропоток. В такое время количество пассажиров обычно минимально и интервал в семь минут нецелесообразен. Интервалы, которые мы сейчас применяем, уже были нами опробованы во время январского локдауна и хорошо себя зарекомендовали, – сказал Алексей Битнер.Трамваи, троллейбусы и маршрутки должны курсировать с 50%-ной наполняемостью, то есть в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сидения – с соблюдением социальной дистанции и индивидуальной защиты.Однако в этой части запретов первый день в красной зоне начался с инцидентов. За несколько часов 11 апреля сотрудники полиции составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров в условиях карантинных ограничений. Те, в свою очередь, решили уйти с маршрутов, чтобы не «заработать» штраф в 17 тысяч гривен.– Действия правоохранителей вызвали серьезные опасения у транспортных компаний и привели к нежеланию выпускать автобусы на маршруты из-за опасений больших штрафов. А это может привести к транспортному коллапсу в городе, – сообщили в мэрии.Во избежание коллапса харьковчан просят соблюдать карантинные правила, быть терпимее к водителям и рекомендуют льготникам воздержаться от поездок в общественном транспорте в утренние и вечерние часы пик.Поезда будут еще как минимум неделю курсировать на территории Харьковской области без изменений.– На протяжении недели «Укрзалізниця» совместно с Мининфраструктуры и Минздравом предоставит предложения по организации перевозок в регионе. До тех пор поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно, – проинформировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.Срок пребывания Харькова в красной зоне зависит от личной ответственности и добросовестного отношения горожан к соблюдению противоэпидемических мер, заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.– 90% позитивного решения этого вопроса зависит от наших граждан, от соблюдения противоэпидемических мероприятий. Носите маски, в частности, и на улице, соблюдайте дистанцию в полтора метра. Я вас очень прошу: если вы увидели в общественном транспорте человека без маски, не бойтесь активно попросить его либо надеть маску, либо покинуть транспортное средство. Прошу не выходить без особой надобности из дому, а людей пожилого возраста, которые пребывают в группе риска, – отправиться на самоизоляцию. Берегите себя и своих детей, берегите Харьков. Срок пребывания города в красной зоне – в ваших руках, — обратилась вице-мэр к харьковчанам.Между тем Харьковская область еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом. Ожидается, что он наступит через несколько недель. По словам директора ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Любови Махоты, интенсивность эпидемиологического процесса нарастает, но этот рост немного снизился.– Мы еще не достигли пика, но есть позитивные моменты. Интенсивность эпидпроцесса нарастает, но мы наблюдаем замедление роста заболеваемости. Если на прошлой неделе был рост заболеваемости 31%, то за аналогичный период в прошлом месяце мы имели 36%. Потихоньку темп замедляется. По нашему мнению, пика можем достичь через несколько недель. И после этого, надеемся, начнется медленное снижение заболеваемости, — рассказала директор лабцентра.Медик прогнозирует, что ограничения красной зоны могут продержаться не меньше месяца, прежде чем цифры вернутся к норме.