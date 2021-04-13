Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова заявил о том, что у России нет права вето на членство Украины в Альянсе. Только 30 союзников будут решать, соответствует ли Украина стандартам НАТО, чтобы быть ее членом.

– Это только тридцати союзникам решать, когда Украина готова стать членом НАТО: никто другой не имеет права вмешиваться в этот процесс. И это суверенное право каждой нации, такой как Украина, запросить членство, - напомнил генсек НАТО во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли Украина стать членом организации в условиях, когда она не контролирует часть своих границ.Столтенберг подчеркнул, что это – "важный принцип, потому что Россия сейчас пытается восстановить своего рода сферы влияния, где бы они могли решать, что соседи могут делать".– И это мир, который мы пытаемся оставить позади нас, где большая сила может решать, что могут делать малые соседи. Поэтому мы поддерживаем суверенное право Украины запросить (членство) и решать свой собственный путь, и только тридцати союзникам решать, когда (Украина) будет соответствовать стандартам (НАТО), - детализировал он.Генсек НАТО подчеркнул, что это также является причиной, по которой союзники поддерживают усилия Украины, направленные на реформирование и модернизацию.– Реформы – лучший путь в направлении евроатлантической интеграции, и мы отвергаем идею, о чем слышим из Москвы, что у России есть какое-то вето и право отвергать суверенное право других стран решать в отношении своего пути, включая какого рода безопасность они хотят обеспечить, включая членство в НАТО, - заключил Столтенберг.