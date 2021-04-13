В Харькове состоялся международный форум «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов». В мероприятии участвовали чиновники, представители крупных компаний, известные бизнесмены, руководители городов. Кто не смог приехать лично, присоединился к обсуждению с помощью онлайн-конференции.

Чиновники, должностные лица и бизнесмены обсудили в Харькове дальнейшее развитие инфраструктуры. Впрочем, в мероприятии не участвовала глава области области Айна Тимчук. Почему? Непонятно. Возможно, была занята более важными делами?Странно, что на форуме, где решались важные вопросы, обсуждались проблемы региона, не присутствовал представитель президентской вертикали власти. Тем более что представители Офиса президента присоединились к общению. Так, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил о сотрудничестве с местными властями.– Сотрудничество с местными властями, многие проекты, которые имеются в Министерстве регионального развития и вообще проекты большого строительства проводятся при софинансировании с местными властями – и больших городов, и ОТГ, и области, и так далее, – отметил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.Вариантов отсутствия губернатора на столь важном для области мероприятии несколько, считает политолог, доктор политических наук Игорь Полищук. Либо глава области проигнорировала возможность поставить важные для громад вопросы перед киевскими чиновниками, либо ее просто не пригласили.– Не очень ее воспринимают, потому и не пригласили на форум. Мне кажется, там нет коммуникации. Такое впечатление, что она не общается, – предполагает Игорь Полищук. – Это странно. Я вообще смотрю, что пиар-составляющая у нашей руководительницы весьма сомнительна. Много вопросов без ответов. Вопросы давно повисли в воздухе, а каких-то действий, внятного движения мы не наблюдаем. Думаю, что нет соответствующего авторитета, поэтому нет и приглашений.Так или иначе, заместитель председателя Офиса президента говорил о необходимости местной власти выделять средства на развитие инфраструктуры. Значит, именно такие задачи ставятся и перед областной администрацией, и перед председателем ХОГА Айной Тимчук. Пока реакции от чиновницы на этот посыл не последовало.