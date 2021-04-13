На сегодня в Украине нет ни одного банка, который бы был отнесен Национальным банком Украины к категории проблемных.

Но в Украине несколько банков выполняют не все нормативы, заявил заместитель главы Национального банка Украины Ярослав Матузка, сообщает ведомство на странице в Facebook."Важно то, что основные нормативы капитала и ликвидности выполняют абсолютно все банки", - сказал Матузка.У нескольких банков есть проблемы с соблюдением нормативов кредитного риска (Н7 и Н9), но они имеют индивидуальные планы вхождения в нормативы.Представитель НБУ напомнил, что с 1 апреля банки должны придерживаться нового норматива ликвидности NSFR на уровне 80% с увеличением нормативного значения в будущем до 100%."На сегодня в системе только один банк не выполняет это требование. Он не создает системных рисков и почти не имеет обязательств перед кредиторами и вкладчиками", - сообщил Матузка.NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования.Платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2021 года получили 6,491 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 1,310 млрд гривен.Ранее Национальный банк исключил из государственного реестра финансовых учреждений 27 финкомпаний, сообщила пресс-служба НБУ.В НБУ добавляют, что лицензии этих финансовых учреждений были аннулированы в период 2016 -2021 годов. После исключения из госреестра, компании потеряли статус финансовых учреждений.