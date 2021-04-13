В метрополитене призвали льготников по возможности отказаться от поездок в транспорте в часы пик.

Обращение к харьковчанам опубликовано в официальном телеграм-канале харьковского метрополитена."Руководство города и патрульной полиции Харькова обращается к вам с просьбой придерживаться масочного режима. Отдельная просьба к горожанам, имеющим льготы на проезд. По возможности, воздержитесь от поездок в городском наземном и подземном транспорте в утренние и вечерние часы пик. Разгрузка троллейбусов, трамваев, маршруток и подземки от чрезмерного количества пассажиров позволит уменьшить заболеваемость коронавирусом в Харькове и создаст условия для скорейшего выхода нашего города из красной карантинной зоны", - говорится в сообщении.