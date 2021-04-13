События Под Харьковом разыскивают пропавшего молодого мужчину (фото) Вечерний Харьков 16:06 161 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. Читайте также СБУ розпочинає на Харківщині масштабні антитерористичні навчання (фото) Фирма заместителя Тимчук получила многомиллионный подряд без тендера Депутаты Блока Светличной добились заседания комиссии для решения кризиса с харьковскими театрами БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ СБУ розпочинає на Харківщині масштабні антитерористичні навчання (фото) События 16:46 Лента новостей СБУ розпочинає на Харківщині масштабні антитерористичні навчання (фото) 16:46 Генсек НАТО: У России нет права вето на членство Украины в Альянсе 16:24 Фирма заместителя Тимчук получила многомиллионный подряд без тендера 16:11 Под Харьковом разыскивают пропавшего молодого мужчину (фото) 16:06 Депутаты Блока Светличной добились заседания комиссии для решения кризиса с харьковскими театрами 15:54 Локдаун на Харьковщине продлится около месяца? 15:44 Кардиохирург напомнил о самом доступном способе продлить жизнь 15:26