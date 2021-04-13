Если у покупателя не будет чека на товар, это лишит его возможности отстаивать в дальнейшем свои права как потребителя.

Предприниматели, которые продают товары или услуги в интернете, обязаны выдавать покупателям расчетные документы в бумажном виде или же отправлять электронные расчетные документы, разъясняет Государственная налоговая служба.В ГНС отмечают, что в последнее время участились обращения граждан, которые заказывали или покупали товары в интернете. Суть обращений заключается в том, что продавцы на своих сайтах предоставляют ложную информацию о количестве, цене, способах расчетов и условиях доставки товаров, чем нарушают требования законодательства о защите прав потребителей.Кроме того, продавцы товаров в большинстве случаев не выполняют требования статьи 3 Закона «О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг» и не выдают покупателям чеки или же выдают документы, не соответствующие требованиям к чекам.– Обращаем внимание граждан покупателей на то, что продавцы обязаны выдавать расчетные документы (чеки), а покупатели имеют право их получить, – отмечают в налоговой службе.Неполучение покупателями чеков лишает их возможности отстаивать в дальнейшем свои права как потребителей, так как у них не будет документов, подтверждающих факт заключения соглашения между покупателем и продавцом.– Физлицам-покупателям при осуществлении покупок в интернете нужно требовать у продавцов выдачи расчетных документов в бумажном виде или же отправки электронных расчетных документов, – советуют в ГНС.Статья 3 закона о применении РРО предусматривает, что торговые интернет-площадки наравне с обычными магазинами обязаны использовать кассовые аппараты при расчетах, осуществляемых наличными или карточкой.При этом интернет-магазин обязан предоставить покупателю фискальный чек на полную сумму проведенной операции.С 1 августа 2020 предприниматели получили право в качестве альтернативы традиционным кассовым аппаратам использовать программные РРО, в которых реализован необходимый функционал для получения и регистрации в ГНС электронных чеков.Программные РРО позволяют отправлять чек покупателю в виде СМС, в мессенджер или по e-mail.