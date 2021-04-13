Об этом сообщили на официальной странице партии.

Депутаты областной фракции Блока Светличной «Разом!» анонсировали заседание комиссии Харьковского областного совета по вопросам молодежной политики, культуры, спорта и туризма, в рамках которого будет рассмотрено перераспределение областного бюджета. По словам представителей партии, их задача поддержать работников культуры и выделить сумму, необходимую для выплаты заработной платы работникам восьми театрально-концертных учреждений Харьковской области.Большинство в этой комиссии представлена депутатами от Блока Светличной , которые являются инициаторами решения кризисной ситуации с финансированием бюджетных учреждений.«Наша фракция подняла этот вопрос на прошлой сессии и настаивала на скорейшем решении проблемы. Люди должны получать зарплату вовремя и в полном объеме.Конечно, это еще не завершающий шаг, поскольку денег хватит только до середины мая. Так же до сих пор не решен вопрос выплаты надбавок. Поэтому, на заседании профильной комиссии, кроме перераспределения 23,5 миллиона на зарплату, мы будем поднимать вопрос о выделении полного объема средств, который должен наконец гарантировать людям своевременное получение как заработной платы, так и законных надбавок», - комментирует ситуацию глава фракции Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете Виктория Белявцева.