Департамент капитального строительства ХОГА заключил договор с компанией, совладельцем которой является заместитель главы областной администрации Михаил Харнам.Как сообщают журналисты Харьковского антикоррупционного центра, Департамент капитального строительства Харьковской ОГА без проведения торгов заключил дополнительный договор на сумму 11,4 миллиона гривен с ООО "Будівельник" на ремонт Волчанской ЦРБ.
Согласно данным из открытых источников, один из совладельцев компании "Будівельник" - заместитель главы ХОГА Айны Тимчук Михаил Харнам, назначенный на должность 1 апреля текущего года.