Департамент капитального строительства ХОГА заключил договор с компанией, совладельцем которой является заместитель главы областной администрации Михаил Харнам.

Как сообщают журналисты Харьковского антикоррупционного центра, Департамент капитального строительства Харьковской ОГА без проведения торгов заключил дополнительный договор на сумму 11,4 миллиона гривен с ООО "Будівельник" на ремонт Волчанской ЦРБ.

Согласно данным из открытых источников, один из совладельцев компании "Будівельник" - заместитель главы ХОГА Айны Тимчук Михаил Харнам, назначенный на должность 1 апреля текущего года.

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