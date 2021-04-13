Проголосовавшая за снижение тарифов Светличная раскритиковала проваливших инициативу депутатов.Депутаты Верховной Рады проголосовали против возвращения льготного тарифа и моратория на повышение стоимости энергоносителей. Об этом сообщила народный депутат Украины Юлия Светличная, которая в обоих случаях голосовала "За".
«На внеочередном заседании ВР, которого мы добивались вместе с коллегами, рассматривались вопросы снижения коммунальных тарифов для населения. Моя позиция - надо снижать. Голосовала - «за». Спрашивайте у депутатов, не поддержавших решения о снижении тарифов - почему так, и что у них было в избирательных программах?», - написала депутат в своем официальном телеграм-канале.
Так, проект о введении моратория на повышение тарифов на энергоносители поддержали лишь 153 депутата. Против - 1, воздержались - 126, не голосовали - 51.
За проект возвращения льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч проголосовали 174 депутата, против - 1, воздержались - 97, не голосовали - 69.