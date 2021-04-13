Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«На Харьковщине полицейские установили лиц, причастных к поджогу лугов. Две юные жительницы Змиевского района играли со спичками и зажгли траву. Через опрометчивый поступок девушек, спасатели два дня боролись с пожарами в экосистеме района.Полицейские составили на родителей детей административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан», сказано в комментарии к выложенному фото.