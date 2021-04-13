Верховная Рада приняла законопроект об освобождении учеников 11 класса, которые заканчивают школу в этом году, от государственной итоговой аттестации.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.Закон предусматривает, что ученики, которые в этом году заканчивают получение общего среднего образования, освобождаются от ГИА.Как уточнил министр образования Сергей Шкарлет, решение принято из-за пандемии коронавируса, чтобы у всех учеников были равные возможности. Ученики 11-го класса смогут пройти ГИА по желанию, в том числе в виде ВНО.Они смогут сами выбрать вид оценивания:• годовое оценивание;• государственная итоговая аттестация;• государственная итоговая аттестация в форме ВНО.В Слуге народа объяснили, что, если выпускник планирует поступать в вуз, он может пройти ГИА в форме ВНО. Если не планирует, он не должен сдавать ВНО и может получить аттестат о полном общем среднем образовании.