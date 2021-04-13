За первый квартал в Харьковской области экологи провели 89 плановых и 110 внеплановых проверок.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.



За нарушение природоохранного законодательства составлен 841 протокол, из них для рассмотрения в суд переданы шесть протоколов.



К административной ответственности привлечены 835 должностных лиц и граждан на 145,3 тыс. грн, фактически взыскано 145,2 тыс. грн.



Нарушителям природоохранного законодательства инспекция предъявила 41 претензию на общую сумму 7,940 млн грн. В государственный бюджет взыскали 2,407 млн грн.



В полицию инспекторы передано 13 материалов проверок, по которым открыты пять уголовных производств.