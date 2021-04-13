В Харьковской области направили в суд обвинительный акт по фактам систематического совершения домашнего насилия матерью относительно своей несовершеннолетней дочери.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.



Установлено, что жительница поселка Кегичевка в течение последнего года совершала психологическое насилие в отношении своей 16-летней дочери, которое заключалось в словесных обидах, нецензурной брани, и унижала достоинство ребенка, выгоняя его из дома.



За это время мать четыре раза привлекалась к административной ответственности в виде штрафов от 170 грн до 680 грн. В суде гражданка вину признавала, раскаивалась, платила штрафы, но после употребления алкогольных напитков снова превращала жизнь ребенка в страдания.



Служба по делам детей изучает вопрос о лишении матери родительских прав.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до двух лет.