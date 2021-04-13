Американская компания Apple официально назвала дату презентации, которая состоится 20 апреля. Что именно будет представлено из новых устройств в компании не уточняют.

Об этом сообщается на сайте компании, пишет РБК-Украина.



Презентация запланирована на 20:00 по Киеву.



В то же время, ожидается, что на мероприятии могут представить новые iPad Pro с улучшенными характеристиками. Кроме того, может быть показан iPad mini 6.



Среди прочего, также Apple может презентовать умные GPS-маячки AirTag, которые ждали еще в прошлом году.