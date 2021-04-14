В Харькове, 14 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Героев Труда, 19 (п. №3), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106 до 17:00 14.04.21 г, ул. Героев Труда, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 14.04.21 г.



А также:



Новобаварский район:

ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №3) до 20:00 14.04.21 г.



Основянский район:

пр. Гагарина, 316-д (стояк), ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 14.04.21 г.



Слободской район:

ул. Ромашкина, 8-а (п. №1) до 17:00 14.04.21 г., пр. Героев Сталинграда, 183 (п. №1, спаренный стояк), ул. Нестерова, 4 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 14.04.21 г.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 17 (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 17-б (п. №3) до 20:00 14.04.21 г.