В п.Травневом Харьковского района вчера, 13 апреля, полицейские зафиксировали превышение скорости водителем автомобиля Mazda. Машина двигалась в населенном пункте со скоростью 128 километров в час.

Как сообщили в полиции, патрульные передали информацию коллегам в радиоэфир и начали преследовать нарушителя. В итоге инспекторам удалось остановить автомобиль путем блокировки.



Во время проверки документов патрульные выяснили, что на автомобиль установлены номерные знаки, которые ему не принадлежат. Также транспортное средство находится на территории Украины с нарушением таможенного законодательства.



Полицейские рассмотрели дело об административном правонарушении по ч.4 ст.122 (превышение допустимой скорости движения на более чем 50 километров в час), ч.6 ст.121 (управление транспортным средством с номерным знаком, который ему не принадлежит), ч.8 ст. 121 (управление транспортным средством с нарушением таможенного законодательства) КоАП и вынесли постановление о наложении штрафа в размере 8500 гривен.



Также патрульные составили админпротокол по ст. 122-2 (невыполнение водителем требования об остановке транспортного средства) КоАП, который передадут в суд.