Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА.

По словам очевидцев, ДТП произошло на Барабашово, недалеко от рынка.

Официальная информация уточняется.

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