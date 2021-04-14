В Дзержинском районном суде Харькова лабораторно подтвердили 12-й случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Из общего количества больных десять человек выздоровели, двое проходят лечение и находятся на самоизоляции, их состояние стабильное, заболевание проходит в легкой форме.



В суде установлен особый режим работы. В том числе прекращено проведение личного приема граждан руководством, запрещен допуск на судебные заседания и в помещение суда лиц с признаками респираторных заболеваний, кашлем и тому подобное.