В Египте автобус столкнулся с грузовиком. ДТП произошла на трассе Асьют — Красное море. В аварии погибли 20 человек, еще трое получили ранения.

Об этом передает El Balad, ссылаясь на Минздрав, пишет ZN.UA.



В МОЗ сообщили, что пострадавших госпитализировали. У них были зафиксированы синяки и переломы.



По данным El Balad, авария произошла на трассе Асьют — Красное море. Водитель автобуса, ехавший из Каира в Сохаг не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик с нефтепродуктами и на большой скорости врезался в него. В результате удара автомобили загорелись.



На место происшествия немедленно выезжал губернатор провинции Асьют Исам Саад. Он лично руководил спасательными работами, в которых было задействовано более 30 бригад скорой помощи, пишет издание.



Предварительно - украинцев среди погибших не было.

