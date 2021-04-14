Волонтеры разыскивают 71-летнюю Людмилу Муртишеву.

Об этом сообщили в общественной организации "Поисковый отряд "Ангел".



Пожилая женщина еще 12 апреля вышла из дома на проспекте Гагарина и пропала.



Пенсионерка была одета в синий пуховик, черные штаны и синюю шапку, обута в черные сапоги-дутики. Особая примета – родинка на лице. Женщина нуждается в медицинской помощи.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Людмилы Муртишевой, просят сообщить по телефону (068) 11-00-911 или на спецлинию полиции по номеру 102.