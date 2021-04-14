В результате пожара в многоэтажном доме по улице Зубенко, 17-Б погибла 54-летняя женщина.

Об этом сообщается в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

13 апреля, около 22:00 в квартире дома по улице Зубенко, 17-Б произошел пожар. Площадь возгорания составила около 1 кв.м. Пожар самоликвидировалася до прибытия спасателей.

При обследовании места происшествия спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1967 года.

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