В результате пожара в многоэтажном доме по улице Зубенко, 17-Б погибла 54-летняя женщина.

Об этом сообщается в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.



13 апреля, около 22:00 в квартире дома по улице Зубенко, 17-Б произошел пожар. Площадь возгорания составила около 1 кв.м. Пожар самоликвидировалася до прибытия спасателей.



При обследовании места происшествия спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1967 года.