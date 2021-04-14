Украинские ученые считают, что пик третьей волны коронавируса пройден, но смертность остается на высоком уровне.

Об этом говорится в обзоре рабочей группы Национальной академии наук Украины."За неделю 7.04-13.04.2021 г. в Украине был пройден пик количества новых выявлений в день. Хотя данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярности внесения устаревших случаев, но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение", - говорится в сообщении.Ученые отмечают, что снижение количества новых выявлений происходит в более чем половине областей Украины.При этом пик летальных случаев еще не пройден и начало снижения количества смертей можно ожидать на следующей неделе.Также улучшается ситуация с госпитализациями. Количество новых госпитализаций начало медленно снижаться, но наполненность коек с кислородом все еще растет. Улучшение госпитальной динамики ожидается примерно через две недели.Еще одним индикатором положительной динамики является позитивность образцов тестов, которая в течение последней недели снизилась с 33,3% до 32,4% на фоне уменьшения объемов тестирований.