В первом квартале 2021 года в Харькове родители стремились выбрать своим новорожденным детям редкие и необычные имена.

Об этом свидетельствуют данные Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Харьков)."На первый взгляд, кажется, что выбор имени ребенка является приятной и легкой заботой, однако до тех пор, пока родители напрямую не начинают заниматься этим вопросом", - рассказали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.Самыми популярными мужскими именами оказались Артем, Марк, Никита, Максим, Александр, Давид, Егор, Иван, Илья, Кирилл, Матвей, Михаил, Николай, Сергей и Тимофей.Женскими – Анастасия, Алиса, Арина, Варвара, Виктория, Анна, Дарья, Ева, Екатерина, Мария, Милана, Полина, София, Ульяна, Вероника и Елизавета.Также многие харьковчане решили дать своим новорожденным детям редкие имена.Необычные имена мальчиков: Аслан, Аарон Ахмед, Белломир, Вениамин, Вольф, Давлат, Демид, Доминик, Эмин, Елисей, Ждан, Игнат, Израэль, Ильдар, Кузьма, Лукас, Леон, Сильвестр, Роберт, Гордий и Лука.Необычные имена девочек: Василина, Агата, Станислава, Силин, Аурора, Аиша, Айша, Амелия, Ариадна, Афина, Ванесса, Делия, Эльмира, Эльза, Есения, Изабель, Илана, Инга, Квитослава, Лада, Луна, Лейсан, Любава, Мирабелла, Мариам, Мадина, Доминика.