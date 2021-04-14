Накануне в Брюсселе состоялось заседание Комиссии НАТО-Украина, в котором принял участие Кулеба.

В НАТО выступили с заявлением после заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.Как сообщается, союзники подтвердили непоколебимую поддержку Альянса суверенитета и территориальной целостности Украины."Они выразили обеспокоенность наращиванием военного присутствия России в Украине и вокруг нее, а также продолжающимися нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины поддерживаемыми Россией боевиками", - говорится в заявлении.Отмечается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал союзников о последних событиях в регионе.Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание военного присутствия, прекратить провокации и деэскалировать ситуацию. Он подчеркнул, что союзники по НАТО не признают, и не будут признавать незаконную аннексию Крыма со стороны РФ и осуждают наращивание ее вооруженного присутствия на полуострове."НАТО продолжает призывать Россию соблюдать Минские соглашения, прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои войска с украинской территории. Союзники также продолжают призывать Россию к конструктивному участию в ОБСЕ относительно ее военной деятельности. Они похвалили Украину за сдержанность, проявленную перед лицом провокаций России", - сказано в заявлении.Кроме того, НАТО продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку.- Мы поддержали широкомасштабные реформы, которые делают Украину более устойчивой и помогают продвигать ее евроатлантические устремления. Мы будем и дальше расширять наше сотрудничество с Украиной и Грузией по вопросам безопасности на Черном море, и мы работаем над тем, чтобы в полной мере использовать статус Украины как партнера с расширенными возможностями, - заверил Столтенберг.Союзники по НАТО приветствовали прогресс Украины в проведении ключевых реформ и призвали Украину развивать этот прогресс. Генсек подчеркнул, что эти реформы помогут приблизить Украину к НАТО и что союзники придерживаются решений, принятых на саммите в Бухаресте и на последующих саммитах.