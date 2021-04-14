В Харькове мошенники вымогают по телефону взятки от имени должностных лиц областного управления Госпродпотребслужбы Украины.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы Харьковской области, неизвестные злоумышленники от имени должностных лиц управления обзванивают предпринимателей и требуют взятки.В службе считают, что это делается с целью дискредитации и компрометации Госпродпотребслужбы области перед общественностью и субъектами хозяйствования.– Официально сообщаем, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области не имеет никакого отношения к указанным противоправным действиям, — утверждают в управлении.Управление просит горожан быть бдительными, внимательно проверять информацию, не поддаваться на провокации. А в случае получения подобных звонков рекомендуют обращаться в полицию по номеру 102.