На Стадионном проезде в Харькове местный житель решил попасть домой необычным способом, но потерпел фиаско.

Он пытался проникнуть в квартиру через балкон, однако не удержался и упал. Видео опубликовали в соцсетях.Очевидцы запечатлели, как мужчина, забравшись на козырек балкона первого этажа, пытается подняться выше. В какой-то момент он не удержался и упал вниз.Отмечается, что на место неравнодушные соседи вызвали скорую, однако мужчина отказался от медицинской помощи.Пользователи Сети отметили, что таким образом мужчина "лез к успеху", и предположили, что он мог находиться под воздействием алкоголя либо наркотиков.