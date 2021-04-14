Об этом стало известно благодаря система электронных закупок Prozorro.Власти Харькова планируют потратить более шести миллионов гривен на ремонт фонтана возле Дворца Спорта и покупку комплектов гирлянды, которая будет использоваться для оформления деревьев и распределительной сети в парке Шевченко.
В частности, как сообщает портал публичных закупок Prozorro, реконструкция Олимпийского фонтана на проспекте Петра Григоренко обойдется харьковчанам в 4,5 миллиона гривен бюджетных средств, а 24 комплекта светового оборудования для парка Шевченко - в 1,6 миллиона.
Напомним, что ранее Игорь Терехов раскритиковал покупку Кернесом гирлянды «Звездное небо». Во время дискуссии, возникшей с депутатом Блока Светличной Игорем Черняком, чиновник попросил депутата проконтролировать тендеры и подчеркнул, что ни одна копейка не должна никуда уходить, приведя в пример «Звездное небо».