С начала года для жителей Харьковской области тариф на электроэнергию вырос на 36,6%.

Как сообщает издание Depo.Харків , с начала года для жителей Харьковской области выросла стоимость целого ряда коммунальных услуг.В частности, подорожали содержание и ремонт жилья — на 1,5%, водоснабжение — на 5,6%, электроэнергия — на 36,6%.Напомним, что 13 апреля депутаты Верховной Рады не поддержали возвращение льготного тарифа на электроэнергию и мораторий на повышение стоимости энергоносителей.Как сообщила народный депутат Украины Юлия Светличная, которая голосовала "За" оба постановления, проект о введении моратория на повышение тарифов на энергоносители поддержали лишь 153 депутата. Против - 1, воздержались - 126, не голосовали - 51.За проект возвращения льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч проголосовали 174 депутата, против - 1, воздержались - 97, не голосовали - 69.