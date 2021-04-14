Закрывать храмы на церковный праздник власти пока не планируют, но главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прогнозирует тяжелый диалог с духовенством.

Духовенство наверняка будет просить смягчить карантинные ограничения на Пасху, пишет РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Виктора Ляшко.Пол словам топ-чиновника МОЗ, руководство министерства хочет, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи.– Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году, – уточнил он.Главный санитарный врач говорит, что сейчас нужен компромисс властей и духовенства.– У нас уже действуют ограничения – один человек на определенное количество квадратных метров. И попытайтесь кого-то не пустить на Пасху в храм. Вопрос в том, как это правильно все организовать, – считает Виктор Ляшко.По его прогнозам, к майским праздникам в Украине будет наблюдаться снижение заболеваемости коронавирусом. Однако он предостерегает, что неконтролируемые массовые гулянья и большое количество контактов могут ожидаемый спад заражений перевести в новый рост.Каким будет формат работы храмов на Пасху, Виктор Ляшко обещает озвучить в течение недели: сейчас идут переговоры с религиозными организациями и их лидерами. Главный санврач считает, что это будет тяжелый диалог.