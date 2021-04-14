Арахис, он же земляной орех – на самом деле никакой не орех. Это бобовое растение, его родственниками являются фасоль, чечевица и соя. Арахис богат белками, жирами и разнообразными полезными веществами. Он может быть полезен для похудения и способен снизить риск сердечных заболеваний.

Полезные вещества могут стать аллергенами

Арахис поможет похудеть

Как приготовить арахисовую пасту

В качестве совета

В арахисе много жира. Значительная часть мирового урожая используется для изготовления масла, пишет Liga.net. Содержание жира колеблется в пределах 44–56% и в основном состоит из моно- и полиненасыщенных жиров, у которых много олеиновой и линолевой кислот.Также он может стать хорошим источником белка. Содержание протеина колеблется в пределах 22–30% от общего количества калорий, что делает земляной орех прекрасным источником растительного белка.К сожалению, наиболее распространенные полезные вещества в арахисе – арахин и конарахин – для некоторых людей могут стать сильными аллергенами.В арахисе мало углеводов. Их содержание – 13–16% от общего веса. Благодаря другим полезным характеристикам (высокому содержанию белка, жира и клетчатки) он имеет очень низкий гликемический индекс (ГИ). Именно поэтому люди с диабетом могут смело наслаждаться этими орехами. Конечно, если у них нет аллергии.Кроме того, арахис является прекрасным источником различных витаминов и минералов: биотина, меди, витамина В3 (ниацина), витамина В9 (фолата), марганца, витамина Е, витамина В1 (тиамина), фосфора, магния.Другие полезные вещества: р-кумаровая кислота (один из основных антиоксидантов в арахисе); ресвератрол (мощный антиоксидант, который снижает риск рака и сердечных заболеваний); изофлавоны (класс антиоксидантных полифенолов); фитостерины (ухудшают усвоение холестерина из пищеварительного тракта).Благодаря своему составу арахис полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, является средством для профилактики желчнокаменной болезни и помогает похудеть. Последнее особенно интересно, ведь кажется, что он, наоборот, способствует увеличению веса.Но в ходе исследований выявлено, что потребление ореха может помочь поддерживать здоровый вес и уменьшить риск ожирения. Правда, асе эти исследования являются наблюдательными, а это значит, что они не могут доказать причинно-следственные связи.Первым фактором, который делает арахис пищей, помогающей снижению веса, является то, что он способствует быстрому насыщению.Кроме того, когда целый орех пережевывается недостаточно хорошо, часть его может пройти через пищеварительную систему, не усваиваясь.Высокое содержание белка и мононенасыщенных жиров в арахисе может увеличить сжигание калорий.Земляной орех является источником нерастворимых пищевых волокон, что связано с пониженным риском набора веса.Арахисовая паста готовится очень быстро и просто. Самое удобное оборудование для этого – чаша кухонного комбайна со стандартными лезвиями, так как сделать это ручным блендером будет трудно (он перегревается). Чаша для смузи тоже не очень подходит, так как орехи остаются на стенках и лезвия через несколько минут уже их не перемалывают. Приходится постоянно выключать блендер, соскребать орехи от стенок и снова перемалывать.Ингредиенты:– 2 стакана жареного арахиса;– 2–3 столовые ложки меда;– 2–3 столовые ложки растительного масла (по желанию);– щепотка морской соли.Как приготовить: высыпаете орехи в чашу комбайна. Если вы купили сырой арахис, можно довести его до готовности на сковороде или подрумянить в духовке.Добавляете мед и масло. Перемалываете примерно пять минут или пока паста не станет однородной и не начнет выделяться масло. Если паста получается слишком густой, можно добавить еще немного масла.Соль лучше добавлять в конце и она должна быть достаточно большого калибра – тогда в пасте будут попадаться небольшие ее крошки.Когда блюдо уже будет почти готово, можете добавить в чашу комбайна еще немного целого арахиса. В этом случае у вас получится шелковистая паста с маленькими кусочками орехов.Что касается растительного масла, то можете выбрать какое-то совсем нейтральное – арахисовое, или масло авокадо, или другое, которое даст интересный привкус. Например, если использовать темное кунжутное масло, паста получится с легким оттенком кунжута.По такому же алгоритму можно приготовить и другие ореховые пасты – миндальное и кешью. К ним по желанию можно добавить немного пряностей: корицу, молотый кардамон, мускатный орех, имбирь или даже гвоздику.