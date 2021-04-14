События ДТП на перекрестке в Харькове создало проблемы (фото) Вечерний Харьков 14:46 129 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «ДТП на Муранова/Ильинская. Объезжайте», сказано в комментарии к выложенному фото. Читайте также Харьковчанин рухнул с балкона, не добравшись до цели (видео) В центре Харькова спецы ДСР задержали вымогателей (фото, видео) Как церкви будут работать на Пасху БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковчанин рухнул с балкона, не добравшись до цели (видео) События 15:44 Лента новостей Харьковчанин рухнул с балкона, не добравшись до цели (видео) 15:44 Арахисовую пасту легко приготовить самостоятельно 15:26 В центре Харькова спецы ДСР задержали вымогателей (фото, видео) 15:04 ДТП на перекрестке в Харькове создало проблемы (фото) 14:46 Как церкви будут работать на Пасху 14:24 ДТП в Харькове – грузовичок «боднулся» с кроссовером (фото) 14:06 В Харькове мошенники выдают себя за проверяющих 13:44