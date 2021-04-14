В Харькове - 864 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 14 апреля в Харьковском районе, в том числе в Харькове, зарегистрировано 916 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 119 918 случаев заболевания COVID-19, 24 320 человек находятся под наблюдением, 93 315 пациентов выздоровели, 2 283 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 14 апреля в Украине зафиксировано 14 553 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 887 338 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 38 225 человек умерли, 1 442 618 - выздоровели.