Земельные участки, зарегистрированные до 2004 года, как правило, не имеют кадастровых номеров, что не позволяет полноценно распоряжаться своим активом. Как же получить такой номер?

Государственный земельный кадастр – это единая государственная система, которая устанавливает процедуру возникновения или прекращения права собственности на земельные участки, разъясняет Министерство юстиции. Кадастр содержит совокупность сведений и документов о месте расположения и правовом режиме земельных участков, об их оценке, классификации земель, количественной и качественной характеристике, распределении среди собственников земли и землепользователей.Администрированием государственного земельного кадастра занимается Центр государственного земельного кадастра.Чтобы получить кадастровый номер земельного участка, необходимо для начала обратиться к сертифицированному инженеру-землеустроителя (их перечень можно найти на сайте Госгеокадастра: land.gov.ua ) или в соответствующую организацию и заказать разработку технической документации по землеустройству на каждый земельный участок.Затем необходимо подать документы в орган Госгеокадастра по месту нахождения земельного участка. Это может сделать как инженер-землеустроитель через портал электронных услуг, так и лично заявитель в центре предоставления административных услуг.Для подачи нужны следующие документы:– заявление о государственной регистрации земельного участка;– оригинал документации по землеустройству;– электронный документ со сведениями о земельном участке.После подачи документы проверят на соответствие государственным требованиям. Если их подавал землеустроитель, на это понадобится до семи дней, если заявитель – до 14.Далее следует получить выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке. После этого надо обратиться к регистратору прав собственности (например, к нотариусу), чтобы зарегистрировать право собственности на земельный участок. В результате заявитель должен получить выписку из реестра прав собственности о регистрации.Право собственности на земельный участок удостоверяют государственный акт и выписка из реестра прав собственности. После того как земельный участок получит кадастровый номер, с ним можно осуществлять любые операции.