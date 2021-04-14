Соответствующее обращение было направлено Тимчук от уполномоченного по защите государственного языка.

Уполномоченный по защите государственного языка направил главе Харьковской областной государственной администрации официальное обращение с требованием использовать украинский в работе. Причиной реакции стала жалоба общественников, которые зафиксировали соответствующее нарушение языкового закона во время пресс-конференции Айны Тимчук."В адрес главы Харьковской областной государственной администрации направлено письмо с требованием лично использовать государственный язык в своей работе...", - говорится в документе, опубликованном общественной организацией "Мова.Харків".