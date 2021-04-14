Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«По данным следствия, 24 марта 2021 в пгт. Панютино Харьковской области группа лиц предъявила требование председателю ООО перерегистрировать принадлежащее ему предприятие на указанных лиц.5 человек избили мужчину и сообщили, что в случае отказа может пострадать его семья.На следующий день потерпевший обратился с заявлением в прокуратуру.В тот же день мужчина передал бандитам 100 000 долларов США в качестве гарантии того, что соглашается на их требования.Сегодня, находясь в гостинице «Kharkiv Palace», потерпевший передал вымогателям 600 тыс. долларов.После чего, были задержаны пять человек в порядке ст. 208 УПК Украины», сказано в комментарии к выложенной информации», сказано в сообщении канала.