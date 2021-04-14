События Под Харьковом продолжаются поиски пропавшей женщины (фото) Вечерний Харьков 17:04 203 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Нужна помощь добровольцев», сказано в комментарии к выложенной информации. Читайте также Потерявшегося парня нашли в соседней области Стали известны подробности задержания банды вымогателей в Харькове (фото) От главы ХОГА требуют не нарушать закон о государственном языке БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Потерявшегося парня нашли в соседней области События 17:26 Лента новостей Потерявшегося парня нашли в соседней области 17:26 Под Харьковом продолжаются поиски пропавшей женщины (фото) 17:04 Стали известны подробности задержания банды вымогателей в Харькове (фото) 16:46 Как получить кадастровый номер на земельный участок 16:24 От главы ХОГА требуют не нарушать закон о государственном языке 16:14 В Харькове еще больше усложнилась ситуация с заболевшими COVID-19 16:06 Харьковчанин рухнул с балкона, не добравшись до цели (видео) 15:44