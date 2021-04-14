Не проходите мимо – оглянитесь по сторонам. Возможно, именно от вас зависит жизнь потерявшегося человека. Волонтеры поисково-спасательного отряда поделились счастливыми историями, которые все-таки случаются во время поисков людей.

Пенсионерка забыла адрес

Бабушка обнялась со своей внучкой



Поиски обещали быть сложными



Как он мог там оказаться?

«Вы вернули мне сына»

В один из апрельских дней, проходя мимо аптеки на улице Людвига Слободы, 52, харьковчанка Ольга обратила внимание на растерянную пожилую женщину. Та была очень встревожена, переживала, что никак не может вспомнить где живет. О себе помнила всего лишь имя и фамилию, а также имена своих детей.Девушка быстро сориентировалась – вызвала полицию, скорую помощь и позвонила по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Милена».– Заявка поступила в три часа дня. Волонтеры немедленно приступили к работе, – рассказывает один из инициаторов создания добровольческого поискового отряда Сергей Осман. – Поисковики, собравшись, выехали на место, где находилась старушка, а другие участники отряда тем временем проводили информационную работу по поискам родственников.Все это время с женщиной постоянно находились сотрудницы аптеки – окружили ее заботой и вниманием.– Благодаря их отзывчивости и поддержке старушку удалось удержать на месте, в противном случае мы могли бы просто потерять с ней связь, – говорит Сергей Осман.Вскоре волонтеры, полиция и медики скорой были на месте – опрашивали и успокаивали бабушку. А волонтеры «Милены» тем временем в ходе кропотливой информационной работы, зная лишь предполагаемую фамилию и имя пенсионерки, установили контактные данные ее родственников.– С ними созвонились и уже к пяти часам вечера бабушка встретилась и обнялась со своей внучкой, – улыбается Сергей Осман. – Вот такое счастливое завершение истории. Финал мог бы быть иным, если бы хотя бы один из ее участников проявил равнодушие. Если бы девушка Ольга прошла мимо, занятая своими проблемами, если бы работники аптеки не находились рядом с женщиной до приезда волонтеров, история могла бы иметь совершенно другой сюжет. Не проходите мимо – оглянитесь по сторонам. Возможно, именно от вас зависит жизнь потерявшегося человека, ведь каждая минута имеет колоссальное значение.Буквально на следующий день, 3 апреля, около семи часов вечера – очередное сообщение: пропал парень по имени Даниил.– Даниил – добрый приветливый парнишка, но с особенностями развития, поэтому поиски изначально обещали быть сложными и непредсказуемыми, – рассказывает Сергей Осман.Собрав всю необходимую информацию, волонтеры ПСО «Милена» принялись за работу: постарались максимально распространить по Харькову ориентировки, создали чат, в котором проходила координация поисков Дани. Часть волонтеров вместе с родственниками и неравнодушными харьковчанами разъехались по районам города, в те места, где он мог находиться.– Осматривали место, расклеивали ориентировки, опрашивали прохожих и работников близлежащих учреждений, – продолжает волонтер. – Даниилу были знакомы всего несколько участков города, но учитывая его особенности восприятия мира, сложно было даже предположить, куда он мог отправиться без денег.Спустя два дня, 5 апреля, после того как ориентировки разлетелись по городским пабликам в социальных сетях, на горячую линию «Милены» стали поступать звонки от свидетелей, которые утверждали, что видели Даню в субботу, 4 апреля, на трассе около населенных пунктов Леськовка, Великая Писаревка, Максимовка. В достоверность таких свидетельств было крайне сложно поверить – это граница Харьковской и Сумской областей, огромное расстояние. Волонтеры недоумевали: если это действительно Даниил, то как он мог там оказаться?– Но каждая версия должна быть отработана – это закон, – говорит Сергей Осман. – Поэтому была проделана большая работа по рассылке ориентировок по всему Богодуховскому направлению. Информация была также передана работникам правоохранительных органов. Тем временем снова и снова раздавались звонки от свидетелей, видевших Даню в субботу в том направлении. Становилось ясно – это он! Сложность в том, что непонятно, в каком направлении он мог переместиться на момент поисков.Менее чем за два дня на горячую линию поступило примерно 40 звонков, подтверждающих нахождение Даниила на трассе в районе пгт Великая Писаревка Сумской области.– Отклик был сумасшедший! Волонтеры приняли решение выезжать на поиски. К счастью, на момент сборов от полиции Сумской области поступила информация, что парень найден возле поселка Кириковка той же Сумской области. Немедленно были оповещены родственники Даниила, которые тут же выехали за ним. Спустя несколько часов, уставший и радостный, он уже обнимал своих родных, – рассказывает Сергей Осман. – Просто невероятная история, в которую до последнего момента сложно было поверить. Как мог так далеко забраться этот «особенный» парнишка и продержаться трое суток в холодное время года без еды и ночлега?Мама Даниила не скрывала слез радости.– Низкий поклон вам всем, ребята, вы вернули мне сына. Это называется счастьем, – благодарила она волонтеров.Вот такое чудесное завершение необычных поисков. По ориентировкам в социальных сетях проезжающие по трассе водители узнали Даню и сообщили об этом в поисково-спасательный отряд. Счастье стало возможным благодаря неравнодушным людям.