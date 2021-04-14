Диетологи рассказали, что плотный и поздний ужин может спровоцировать набор веса и назвали оптимальное время для этого приема пищи, сообщает Times of India.

Эксперты отметили, что поздний прием пищи также увеличивает уровень сахара в крови и инсулин.По словам диетологов, последний прием пищи должен быть легким для пищеварения. Отужинать нужно как минимум за три часа до сна, чтобы не было нагрузки на организм.Эксперты поясняют, что поздний ужин снижает циркадный ритм, стимулирует чувство голода перед сном, способствует набору веса, вызывает резкий скачок уровня сахара в крови. Также снижается мелатонин - гормон, который помогает расслабиться, и человек может испытывать проблемы с засыпанием.