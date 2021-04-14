В ночь на 14 апреля в Лозовой снова отключили водоснабжение.

Как сообщили в городском совете, причиной отключения стала очередная авария.На этот раз аварийная ситуация возникла на канализационном напорном коллекторе в Домахе, из-за чего оборудование вышло из строя.По данным мэрии Лозовой, на месте ведутся ремонтные работы.Водоснабжение обещают восстановить после ликвидации последствий аварии.Напомним, серьезная авария на водопроводе в Лозовой произошла в конце февраля. Город перешел на почасовую подачи воды. Было обследовано 32 километра трубопровода на территории от Краснопавловки до Лозовой. Причину нашли только 28 февраля в районе железной дороги за один километр от города. Коммунальщики начали сбрасывать воду с одной ветки водопровода и переключать Лозовую на другую. Изношенность одной нитки трубопровода - 97%, другой - более 70%, поэтому возникли новые сложности.