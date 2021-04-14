Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Если вам кажется, что у вас что-то может не получиться, то лучше и не начинать. Завтра – хорошее время, чтобы творить чудеса. Неважно, что вы не умеете этого делать – попробуйте.Вероятны интересные встречи и полезные знакомства. Будьте готовы к восприятию новой информации. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными – рискуете быть исцарапаны.Вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. Удачное время для разного рода переговоров. Завтра вы, возможно, посмотрите на жизнь с некоторым разочарованием.Сколь бы хороши ни были ваши намерения, все равно будет не так, как хотелось бы. Вы можете попасть в волну, выбраться из которой не удастся. Придется терпеливо ждать, пока она схлынет сама.Можете себе позволить абсолютную искренность. Вам не придется выкручиваться ни из каких словесных сетей. Можете без опаски заявлять, что вы думаете по тому или иному поводу. Обойдется без последствий.Возможно, удастся начать день с рассмотрения выгодных предложений, связанных с карьерой. Если попадется что-то, заслуживающее рассмотрения – решайтесь смело, ваш выбор обещает быть удачным.Вам может оказаться трудно доверять некоторым людям. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, к нему стоит прислушаться. Лучше отойти на оборонительные позиции.Хотя бы вечер стоит провести в компании добрых друзей. О таком отдыхе будет приятно вспомнить. Завтра вы будете иметь больше, чем захотите. Возможно, стоит поделиться?Вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, с кем посоветоваться. Опросите всех, кто попадется под руку. Никто ведь не обязывает пользоваться всеми ответами.Можете себе позволить отступить от общепринятых канонов поведения. Не думайте слишком много о том, чем это может обернуться, – просто действуйте, и все сложится наилучшим образом.Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу – из тех, что попроще и не требуют много времени. Справившись, почувствуете прилив уверенности.Вы будете склонны придираться к окружающим. Возможно, они этого заслуживают, но и вам подобное поведение не делает чести. Все происходящее стоит подвергнуть тщательнейшему анализу.