Минцифры анонсировало новую функцию сервиса Дія – возможность оплаты налогов и подачи налоговых деклараций для физлиц-предпринимателей.
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, пишет телеграмм-канал ВЕХА.
Для компаний-резидентов в Дія City будет действовать следующая налоговая нагрузка:
- налог на доход физических лиц 5%;
единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;
-законопроект дает компаниям-резидентам Дія Сity возможность выбирать, какой корпоративный налог платить, - налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал (ННВК) по ставке 9%;
-военный сбор составит 1,5%.
"Это будет прозрачная налоговая система без дополнительной нагрузки или скрытых платежей".
Для компаний-резидентов в Дія City будет действовать следующая налоговая нагрузка:
- налог на доход физических лиц 5%;
единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;
-законопроект дает компаниям-резидентам Дія Сity возможность выбирать, какой корпоративный налог платить, - налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал (ННВК) по ставке 9%;
-военный сбор составит 1,5%.
"Это будет прозрачная налоговая система без дополнительной нагрузки или скрытых платежей".