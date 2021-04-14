Минцифры анонсировало новую функцию сервиса Дія – возможность оплаты налогов и подачи налоговых деклараций для физлиц-предпринимателей.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, пишет телеграмм-канал ВЕХА.



Для компаний-резидентов в Дія City будет действовать следующая налоговая нагрузка:



- налог на доход физических лиц 5%;

единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;

-законопроект дает компаниям-резидентам Дія Сity возможность выбирать, какой корпоративный налог платить, - налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал (ННВК) по ставке 9%;

-военный сбор составит 1,5%.

"Это будет прозрачная налоговая система без дополнительной нагрузки или скрытых платежей".